POL-UL: (BC) Biberach - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Biberach.

Ulm (ots)

Um 9.15 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem VW auf der B30 in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs. Er fuhr an der Abfahrt Appendorf von der Bundestraße ab, um auf der K7563 (Haldenstraße) weiterzufahren. An der Einmündung hielt er an. Das bemerkte wohl ein 23-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner Peugeot zu spät und fuhr in das Heck des stehenden VW. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an dem fahrbereiten VW und Klein-Lkw schätzt die Polizei auf jeweils 3.000 Euro.

