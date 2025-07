Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Gefährlich überholt

Am Dienstag erlitt eine 26-Jährige bei einem missglückten Überholversuch bei Königsbronn leichte Verletzungen.

Gegen 14.30 Uhr war eine 26-Jährige mit ihrem Suzuki auf der L1123 von Königsbronn in Richtung Zang unterwegs. Auf Höhe von Königsbronn, an einer unübersichtlichen Stelle, setzte sie zum Überholen an. Dabei kam ihr eine 29-jährige Autofahrerin entgegen. Die leitete eine Vollbremsung ein. Beim Versuch, den Überholvorgang abzubrechen, verlor die Suzuki-Fahrerin die Kontrolle und landete im Graben. Zur Kollision der beiden Autos kam es dabei nicht. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten die 26-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Auto mit einem Kran. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Gegen 16.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

