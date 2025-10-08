Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Handtaschendiebstahl aus PKW

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz auf Höhe eines Denkmals in der Kronenhofstraße die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Innern des Wagens eine Handtasche entwendet haben. Hinweise auf den Langfinger sowie den Verbleib der Tasche liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Kontakt mit dem Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 8930 aufnehmen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl auf. - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn diese keine Wertsachen enthalten.

