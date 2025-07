LPI-GTH: Mountainbike entwendet - Zeugen gesucht

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Brand einer Gartenlaube kam es am Samstag gegen 13:40 Uhr in einer Kleingartenanlge in der Hohenkirchener Straße. Zur Brandbekämpfung kam die ortsansässige Feuerwehr zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Fremdverschulden als Brandursache ausgeschlossen werden. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

mehr