LPI-GTH: Brand einer Gartenlaube

Dachwig - Landkreis Gotha (ots) - Eine Katze rettete einer 59-Jährigen am Samstagvormittag in der Döllstädter Straße durch ihr Verhalten vermutlich das Leben. Während ihre Halterin in ihrer Wohnung lag und medizinische Hilfe benötigte, sprang die Wohnungskatze aus einem geöffneten Fenster nach draußen. Anschließend lief das Tier wieder in das Mehrfamilienhaus, um mit lautem Miauen sowie dem Zerkratzen der Tapete ...

