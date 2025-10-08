PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Muggensturm - Körperverletzung nach vorangegangener Streitigkeit

Muggensturm (ots)

Zu Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung soll es am Dienstagabend auf einem Privatgrundstück in der Draisstraße gekommen sein. Nachdem zwei Männer, 40 und 50 Jahre alt, aneinander gerieten, sollen sie sich gegenseitig geschlagen haben. Der Jüngere wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund und der genaue Ablauf der Streitigkeit ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/vo

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

