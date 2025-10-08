Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kupferdiebstahl

Bühl (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls soll es in der Zeit vom 02.10. bis zum Morgen des 07.10.2025, auf einem umzäunten Firmengelände in der Rheinstraße gekommen sein. In diesem Zeitraum sollen bisher unbekannte Täter ein Eisentor aufgehebelt und anschließend das Gelände mit einem Lkw befahren haben. Bei den auf dem Betriebsgelände befindlichen Kabeltrommeln wurde die Verschalungen gelöst, die Kupferkabel entwendet und anschließend die Kabeltrommeln wieder verschalt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Ob dieser Diebstahl in Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall in Crailsheim zusammen hängt, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell