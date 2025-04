Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gleich zwei Seenotfälle durch gekenterte Boote auf dem Bodensee bei Hagnau und Nußdorf

Bodensee bei Hagnau und Nußdorf (ots)

Viel zu tun hatten Wasserschutzpolizei Überlingen und Rettungskräfte am heutigen Samstag, 26.05.2025. Bereits am Mittag lösten zwei Personen einen Seenotfall aus, nachdem sie mit ihrer Segeljolle vor Hagnau gekentert waren. Die Personen trugen hierbei nur leichte Bekleidung. Beide Personen konnten gerettet und das Segelboot mit Hilfe der DLRG geborgen werden. Auf Grund des böigen ablandigen Windes kam dann kurz vor 19:00 Uhr die Besatzung eines Katamarans zum Kentern. Die Personen retteten sich auf eine der beiden Kufen. Ein Aufstellen des Katamarans gelang den Personen nicht mehr. Gemeinsam mit Kräften der Wasserschutzpolizei Überlingen und Einsatzkräften der DLRG und Feuerwehr konnten die Personen geborgen und mit Verdacht auf Unterkühlung erstversorgt werden. Eine Person wurde an die im Hafen wartenden Rettungskräfte übergeben. Der Katamaran konnte wiederaufgerichtet und an Land gebracht werden. Die Wasserschutzpolizei weist hierzu darauf hin, dass derzeit auch bei teilweise warmem Wetter, die Wassertemperatur mit ca. 10 Grad Celsius noch immer zu bedrohlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Eine entsprechend wetter- und witterungsangepasste Bekleidung beim Wassersport (Neopren- oder Trockenanzug mit warmer Unterbekleidung) ist daher zwingend notwendig.

