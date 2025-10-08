POL-OG: Berghaupten - Trunkenheit im Verkehr
Berghaupten (ots)
Am Dienstagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Volvo-Fahrer festgestellt werden, der zügig an einer stationär aufgestellten Polizeistreife vorbeifuhr. Der Fahrzeuglenker wurde sodann einer Kontrolle unterzogen, bei welcher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Infolgedessen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Der Führerschein des Volvo-Fahrers wurde daraufhin sichergestellt. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
/th
