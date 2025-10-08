PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Trunkenheit im Verkehr

Berghaupten (ots)

Am Dienstagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Volvo-Fahrer festgestellt werden, der zügig an einer stationär aufgestellten Polizeistreife vorbeifuhr. Der Fahrzeuglenker wurde sodann einer Kontrolle unterzogen, bei welcher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Infolgedessen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Der Führerschein des Volvo-Fahrers wurde daraufhin sichergestellt. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:27

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

    Rastatt (ots) - Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:23

    POL-OG: Kehl - Handtaschendiebstahl aus PKW

    Kehl (ots) - Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz auf Höhe eines Denkmals in der Kronenhofstraße die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Innern des Wagens eine Handtasche entwendet haben. Hinweise auf den Langfinger sowie den Verbleib der Tasche liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:17

    POL-OG: Muggensturm - Körperverletzung nach vorangegangener Streitigkeit

    Muggensturm (ots) - Zu Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung soll es am Dienstagabend auf einem Privatgrundstück in der Draisstraße gekommen sein. Nachdem zwei Männer, 40 und 50 Jahre alt, aneinander gerieten, sollen sie sich gegenseitig geschlagen haben. Der Jüngere wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren