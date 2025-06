POL-PDKH: Zeugenaufruf nach mehreren Flächenbränden im Bereich des Kuhberges

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 09.06.2025 kam es in den frühen Morgenstunden in Hochstetten-Dhaun zu einem Brand an einem Wohnhaus, der auf ein daran angrenzendes Möbelhaus mit Schreinerei übergriff. Bei dem Brand entstanden Schäden im sowohl privat als auch gewerblich genutzten Bereich des Anwesens. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Kreuznach in ...

mehr