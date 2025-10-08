Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand an einer Bushaltestelle, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Vergangene Woche soll in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1:45 Uhr in der Bushaltestelle im Leopoldring durch unbekannte Täter ein Brand gesetzt worden sein.

Vor Ort wurden die Flammen mittels Feuerlöscher und Wasser durch die Polizei erlöscht, wobei die Scheiben der Bushaltestelle beschädigt wurden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang machen können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Rastatt, unter der Telefonnummer 07222 761-0 gebeten.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell