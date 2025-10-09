PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unterschlagung von Pkw

Offenburg (ots)

Die Unterschlagung eines Pkw zeigte am Mittwochmittag ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Nordoststadt bei der Polizei in Offenburg an. Gegen 11 Uhr täuschte ein 57-jähriger Mann offenbar Kaufinteresse für einen Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro vor. Nach einer vereinbarten Probefahrt brachte er das Fahrzeug nicht mehr zurück. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

