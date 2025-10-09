POL-OG: Offenburg - Unterschlagung von Pkw
Offenburg (ots)
Die Unterschlagung eines Pkw zeigte am Mittwochmittag ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Nordoststadt bei der Polizei in Offenburg an. Gegen 11 Uhr täuschte ein 57-jähriger Mann offenbar Kaufinteresse für einen Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro vor. Nach einer vereinbarten Probefahrt brachte er das Fahrzeug nicht mehr zurück. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /vo
