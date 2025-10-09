Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 18-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Der junge Erwachsene war mit einem Motorroller im Straßenverkehr unterwegs, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Während der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Darüber hinaus nahmen die Einsatzkräfte einen deutlichen Marihuanageruch wahr und fanden einen Haschischblock beim Beschuldigten auf. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen werden entsprechende Strafverfahren, unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmittteln über der erlaubten Menge eingeleitet.

/al

