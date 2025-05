Polizei Köln

POL-K: 250514-4-K Durchsuchungen mit Spezialeinheiten in Nippes und Chorweiler - Schusswaffen und Munition sichergestellt

Köln (ots)

In einem bei der Polizei Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz haben am Mittwochmorgen (14. Mai) Beamte der Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten die Wohnungen von tatverdächtigen Männern (21, 50) sowie einer tatbeteiligten Frau (44) durchsucht. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am 17. November 2024 in Köln-Nippes, in die alle drei Tatverdächtigen verwickelt gewesen sein sollen, ergaben sich Hinweise auf den Besitz einer scharfen Schusswaffe.

Im Zuge der Durchsuchungen entdeckten die Beamten gleich mehrere mutmaßliche PTB-Waffen, eine Anscheinswaffe sowie einen Schlagring und stellten eine Vielzahl an scharfer Munition sicher.

Da im Vorfeld Hinweise auf Schusswaffen vorgelegen hatten, suchten die Ermittler die betroffenen Objekte in Chorweiler und Nippes mit Spezialeinheiten auf. Beim Zutritt zur Wohnung erlitt die 44-jährige Tatverdächtige eine leichte Verletzung. Ein hinter der Tür stehendes Kind (13) zog sich Schürfwunden zu. Es entstand Sachschaden an mehreren Wohnungstüren sowie an einem Fenster.

Die beim Kriminalkommissariat 54 geführten Ermittlungen, insbesondere zu den aufgefundenen Waffen und der Munition, dauern an. (cb/al)

