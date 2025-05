POL-K: 250514-2-K Mordkommission ermittelt nach Schuss auf Mann in Pulheim - Polizei Köln sucht mit Foto nach Flucht-Motorrad des Schützen

Polizei Köln

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 6 vom 6. Mail 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6027468

Und Pressemeldung Ziffer 1 vom 8. Mai 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6029311

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht nach einem roten Motorrad, das bei einem Angriff auf einen Pulheimer (64) am Dienstagnachmittag (6. Mai) als Fluchtfahrzeug genutzt worden sein soll. Zwar haben Einsatzkräfte in der Folgenacht einen mutmaßlichen Tatverdächtigen (58) in Rommerskirchen bei Köln festgenommen, von dem auffälligen Motorrad mit der markanten Lackierung fehlt aber bislang jede Spur. Es handelt sich allem Anschein nach um eine Kawasaki GPX 600 R (Typenbezeichnung auch ZX 600), die zwischen den Jahren 1988 und 1999 produziert worden ist.

In diesem Zusammenhang veröffentlicht die Polizei ein Vergleichsfoto der Maschine. Die Ermittlerinnen und Ermittler der eingerichteten Mordkommission fragen:

- Wer besitzt eine solches rotes Motorrad und verleiht dieses oder hat es irgendwo untergebracht, wo auch andere Personen Zugriff darauf haben könnten?

- Wer hat so ein Motorrad, vielleicht auch erst kürzlich, weiterverkauft?

- Wer kennt jemanden, der mit so einem Motorrad in Verbindung steht?

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Motorrad geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

