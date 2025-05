Polizei Köln

POL-K: 250513-6-K Kleinkraftrad-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Rucksack mit Betäubungsmitteln sichergestellt und Wohnsitz überprüft

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagmorgen (12. Mai) den Fahrer (46) eines gestohlen gemeldeten Kleinkraftrades in Köln-Mülheim gestoppt, nachdem dieser zuvor versucht hatte, sich einer anbahnenden Kontrolle durch die Einsatzkräfte zu entziehen.

Gegen 9.30 Uhr hatte das Streifenteam den in Köln wohnhaften Fahrer im Bereich Frankfurter Straße / Lasallestraße überprüfen wollen und ihm dazu signalisiert seine Malaguti anzuhalten. Doch statt zu stoppen, flüchtete der Mann und fuhr bei Rot über eine Kreuzung und mehrere Mülheimer Straßen. Während der Flucht, soll der 46-Jährige auch versucht haben, sich seines Rucksacks zu entledigen und hatte die Tasche hierzu einfach auf die Straße geworfen. In der Glücksburgstraße endete dann schließlich die erfolglose Fahrt. Als ein Drogenvortest dazu noch positiv auf Methamphetamine, Amphetamine und Cannabis ausfiel, ließen die Beamten dem 46-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnehmen. Den zuvor weggeworfenen Rucksack entdeckten sie ebenfalls, stellten ihn sicher und fanden darin mutmaßlich geringe Mengen an Ecstasy und Ketamin. Bei der nachfolgenden Überprüfung seines Wohnsitzes stellten sie weiteres Ketamin sicher, dass zu diesem Zeitpunkt offen im WG-Zimmer des Verdächtigen lag.

Den 46-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen, da er auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. (cw/al)

