Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Psychischer Ausnahmezustand

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu mehreren Vorfällen durch einen Mann, der unter anderem einen Feuerwehreinsatz auslöste. Zunächst soll er gegen 15:30 hr in einer ehemaligen Klinik in der Schwarzwaldstraße den Feueralarm im Bereich der Tiefgarage ausgelöst und so die Feuerwehr alarmiert haben. Einen am Rathaus installierten Feuermelder habe er mit einem Tritt beschädigt und einen in der Kirche befindlichen Feuerlöscher darin entleert haben. Nachdem der Mann flüchtig ging, konnte er durch eine Streife des Polizeipostens Oppenau aufgegriffen werden. Nachdem er sich unter fortlaufenden Beleidigungen auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv zeigte, musste er gefesselt werden und wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht werden. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Vorfälle dauert an.

