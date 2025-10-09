PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Psychischer Ausnahmezustand

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu mehreren Vorfällen durch einen Mann, der unter anderem einen Feuerwehreinsatz auslöste. Zunächst soll er gegen 15:30 hr in einer ehemaligen Klinik in der Schwarzwaldstraße den Feueralarm im Bereich der Tiefgarage ausgelöst und so die Feuerwehr alarmiert haben. Einen am Rathaus installierten Feuermelder habe er mit einem Tritt beschädigt und einen in der Kirche befindlichen Feuerlöscher darin entleert haben. Nachdem der Mann flüchtig ging, konnte er durch eine Streife des Polizeipostens Oppenau aufgegriffen werden. Nachdem er sich unter fortlaufenden Beleidigungen auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv zeigte, musste er gefesselt werden und wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht werden. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Vorfälle dauert an.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:42

    POL-OG: Mahlberg - Unerlaubte Entsorgung von Altöl / Zeugen gesucht

    Mahlberg (ots) - Unbekannte Täter entsorgten im Zeitraum vom 03.10. bis 07.10.2025 unerlaubt acht volle 60-Liter-Fässer und drei 20-Liter-Kanister mit Altöl an einem Feldweg an der K 5342. Eine geringe Menge Altöl gelangte dabei bereits in das Erdreich. Die Fässer wurden von der Feuerwehr aus Mahlberg beseitigt und beim Bauhof eingelagert. Die Beamten des ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:40

    POL-OG: Lahr - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

    Lahr (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einem Parkplatz in der Offenburger Straße zu einem Verkehrsunfall in Folge von Alkoholkonsum. Gegen 2:40 Uhr soll ein 41-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer seinen Pkw geführt haben, obwohl er auf Grund vorherigen Alkoholkonsums dazu offenbar nicht mehr in der Lage war. Beim Ausparken soll der alkoholisierte Mann einen Peugeot erfasst haben, sodass beide Pkws ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:11

    POL-OG: Offenburg - Unterschlagung von Pkw

    Offenburg (ots) - Die Unterschlagung eines Pkw zeigte am Mittwochmittag ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Nordoststadt bei der Polizei in Offenburg an. Gegen 11 Uhr täuschte ein 57-jähriger Mann offenbar Kaufinteresse für einen Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro vor. Nach einer vereinbarten Probefahrt brachte er das Fahrzeug nicht mehr zurück. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /vo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren