Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Unerlaubte Entsorgung von Altöl
Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Unbekannte Täter entsorgten im Zeitraum vom 03.10. bis 07.10.2025 unerlaubt acht volle 60-Liter-Fässer und drei 20-Liter-Kanister mit Altöl an einem Feldweg an der K 5342. Eine geringe Menge Altöl gelangte dabei bereits in das Erdreich. Die Fässer wurden von der Feuerwehr aus Mahlberg beseitigt und beim Bauhof eingelagert. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Verursachern der unerlaubten Entsorgung des Altöls geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07822 44695-0 melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

