Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Psychische Ausnahmesituation

Lichtenau (ots)

Offenbar hat der psychische Ausnahmezustand eines 30 Jahre alten Mannes am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Neufeld" geführt. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Mann während der Fahrt gegen 8.40 Uhr als Beifahrer eine Autofahrerin gewaltsam attackiert haben, wodurch die Frau die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend verließ der 30-Jährige das Auto und randalierte weiter, indem er unter anderem eine hinzugeeilte Besatzung des Rettungsdienstes aggressiv anging. Er konnte letztlich durch zur Hilfe gerufene Einsatzkräfte der Polizei überwältigt werden. Im Anschluss wurde er aufgrund seiner geistigen Lage in eine Spezialklinik gebracht. An dem Pkw entstand durch den Zusammenprall ein Totalschaden. Die Fahrerin des Wagens sowie eine weitere darin befindliche Frau wurden nach derzeitigem Sachstand leicht verletzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

