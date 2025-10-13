Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt endet in einer Sackgasse

Rastatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2:10 Uhr soll eine 56-jährige VW-Fahrerin sich einer Verkehrskontrolle entzogen, dabei einen Polizeibeamten mit ihrem PKW gestreift und daraufhin die Flucht ergriffen haben, die in einer Sackgasse endete. Die Lenkerin soll ein Stoppschild und anschließend die Halteanweisungen der Polizei missachtet haben. Als die Fahrt aufgrund des stockenden Verkehrsflusses vorerst beendet wurde und die Kontrolle durchgeführt werden konnte, soll sie ihr Fahrzeug wieder beschleunigt und dabei den kontrollierenden Beamten und den Streifenwagen touchiert haben. Dabei wurde der Polizist leicht verletzt. Die VW-Fahrerin soll daraufhin in Richtung Berliner Ring die Flucht ergriffen haben und in der Nähe in eine Sackgasse gefahren sein, wo sie letztendlich vorläufig festgenommen werden konnte. Das Fahrzeug konnte sichergestellt und die Frau zum Polizeirevier gebracht werden, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

