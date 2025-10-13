PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt endet in einer Sackgasse

Rastatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2:10 Uhr soll eine 56-jährige VW-Fahrerin sich einer Verkehrskontrolle entzogen, dabei einen Polizeibeamten mit ihrem PKW gestreift und daraufhin die Flucht ergriffen haben, die in einer Sackgasse endete. Die Lenkerin soll ein Stoppschild und anschließend die Halteanweisungen der Polizei missachtet haben. Als die Fahrt aufgrund des stockenden Verkehrsflusses vorerst beendet wurde und die Kontrolle durchgeführt werden konnte, soll sie ihr Fahrzeug wieder beschleunigt und dabei den kontrollierenden Beamten und den Streifenwagen touchiert haben. Dabei wurde der Polizist leicht verletzt. Die VW-Fahrerin soll daraufhin in Richtung Berliner Ring die Flucht ergriffen haben und in der Nähe in eine Sackgasse gefahren sein, wo sie letztendlich vorläufig festgenommen werden konnte. Das Fahrzeug konnte sichergestellt und die Frau zum Polizeirevier gebracht werden, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:56

    POL-OG: Ringsheim, Orschweier, Mahlberg - Unverschlossene PKW bzw. Garagen im Visier

    Ringsheim, Orschweier, Mahlberg (ots) - In den vergangenen Nächten sollen in der südlichen Ortenau unbekannte Täter auf der Suche nach Diebesgut durch Wohngebiete ziehen. Sie sollen danach schauen, ob geparkte PKW oder Garagentüren unverschlossen sind, um hier nach Gegenständen zu suchen und diese zu entwenden. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bislang mehrere ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:52

    POL-OG: Baden-Baden/Oos - Pkw aufgebrochen

    Baden-Baden (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmittag, auf dem P+R-Parkplatz in der Flugstraße, aus einem verschlossen abgestellten Pkw einen Geldbeutel mit Bankkarten, einem Führerschein und Bargeld. Mit Hilfe eines Messers schnitten der oder die Täter das Cabriodach auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Ein in dem Geldbeutel befindliches technisches Ortungsgerät konnte kurze Zeit später ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 20:55

    POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkohol

    Rastatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Schlossstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen 21-jährigen Mann gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der junge Mann soll nach derzeitigem Sachstand gegen 17.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Schlossstraße befahren haben. Aus noch unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren