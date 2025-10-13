PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, Orschweier, Mahlberg - Unverschlossene PKW bzw. Garagen im Visier

Ringsheim, Orschweier, Mahlberg (ots)

In den vergangenen Nächten sollen in der südlichen Ortenau unbekannte Täter auf der Suche nach Diebesgut durch Wohngebiete ziehen. Sie sollen danach schauen, ob geparkte PKW oder Garagentüren unverschlossen sind, um hier nach Gegenständen zu suchen und diese zu entwenden. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bislang mehrere Fahrradlichter und eine Angelausrüstung abhandengekommen. Bereits im November letzten Jahres soll in derselben Region eine ähnliche Serie gegeben haben.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   -Schützen Sie ihr Eigentum vor Aufbruch und Diebstahl.
   -Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie 
das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.
   -Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, 
beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.
   -Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß 
verschlossen ist. Passen Sie auf: Funkblocker können das Funksignal 
Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.
   -Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
aktivieren Sie diese.
   -Schließen Sie immer Fenster, Schiebedach oder Faltdach.
   -Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder 
Bargeld sichtbar liegen.
   -Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, und Hausschlüssel nie im 
Fahrzeug.
   -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
Nachbargrundstück!
   -Melden Sie jeden Diebstahl oder auffällige Beobachtung der 
Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen vor.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:52

    POL-OG: Baden-Baden/Oos - Pkw aufgebrochen

    Baden-Baden (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmittag, auf dem P+R-Parkplatz in der Flugstraße, aus einem verschlossen abgestellten Pkw einen Geldbeutel mit Bankkarten, einem Führerschein und Bargeld. Mit Hilfe eines Messers schnitten der oder die Täter das Cabriodach auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Ein in dem Geldbeutel befindliches technisches Ortungsgerät konnte kurze Zeit später ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 20:55

    POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkohol

    Rastatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Schlossstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen 21-jährigen Mann gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der junge Mann soll nach derzeitigem Sachstand gegen 17.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Schlossstraße befahren haben. Aus noch unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesicht ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:38

    POL-OG: Mittelbaden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

    Mittelbaden (ots) - ...weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt KW41 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren