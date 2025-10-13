Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, Orschweier, Mahlberg - Unverschlossene PKW bzw. Garagen im Visier

Ringsheim, Orschweier, Mahlberg (ots)

In den vergangenen Nächten sollen in der südlichen Ortenau unbekannte Täter auf der Suche nach Diebesgut durch Wohngebiete ziehen. Sie sollen danach schauen, ob geparkte PKW oder Garagentüren unverschlossen sind, um hier nach Gegenständen zu suchen und diese zu entwenden. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bislang mehrere Fahrradlichter und eine Angelausrüstung abhandengekommen. Bereits im November letzten Jahres soll in derselben Region eine ähnliche Serie gegeben haben.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

-Schützen Sie ihr Eigentum vor Aufbruch und Diebstahl.

-Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

-Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

-Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Passen Sie auf: Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

-Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

-Schließen Sie immer Fenster, Schiebedach oder Faltdach.

-Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar liegen.

-Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

-Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

-Melden Sie jeden Diebstahl oder auffällige Beobachtung der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen vor.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell