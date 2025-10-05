Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerschein auf einem Spielplatz

Dinslaken (ots)

Aufgrund eines lauten Knalls wurde eine Anwohnerin auf der Straße Kurze Fohr in Dinslaken Hiesfeld gegen 01.00 Uhr in der Nacht geweckt. Sie bemerkte auf einem Spielplatz einen Feuerschein und alarmierte die Feuerwehr. Sowohl die Feuerwehr Dinslaken rückte mit Einsatzkräften von den Einheiten Hiesfeld und Hauptwache mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" aus, wie auch die Polizei. Die Polizei traf als erstes an der Einsatzstelle ein und löschte ein kleines vorhandenes Feuer mit einem Pulverlöscher ab. Insgesamt dauerte der Einsatz ca. 30 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell