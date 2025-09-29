Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Pumpen-Maschinisten Lehrgang 02/2025 vom 4.9. - 20.9.2025 erfolgreich beendet.

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 endete der zweite Pumpen-Maschinisten Lehrgang bei der Feuerwehr Dinslaken in diesem Jahr. 16 ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren aus Hamminkeln, Hünxe, Dinslaken, Voerde, Schermbeck und Wesel beschäftigten sich an den vergangenen drei Wochenenden unter anderem mit Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, physikalischen und technischen Voraussetzungen zum Betrieb von Feuerlöschkreiselpumpen, der Wasserversorgung über lange Wegstrecke und den Besonderheiten beim Trinkwasserschutz. Am vergangenen Samstag wurde das Erlernte in einem Leistungsnachweis abgefragt und die praktischen Fertigkeiten demonstriert. Alle Kameradinnen und Kameraden konnten vom Ausbilderteam als geprüfte Maschinisten verabschiedet werden. Der Lehrgang Pumpenmaschinist ist erforderlich, um z.b. die Löschfahrzeuge bei den Feuerwehren vollumfänglich bedienen zu können.

