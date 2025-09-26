PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Elektroanlagenbrand auf der Bergerstraße

FW Dinslaken: Elektroanlagenbrand auf der Bergerstraße
  • Bild-Infos
  • Download

Dinslaken (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zur Bergerstraße alarmiert. Einsatzstichwort für die alarmierten Kräfte von den Einheiten Hauptwache, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven lautete in dem Fall Elektroanlagenbrand. Dies bestätigte sich auch beim Eintreffen an der Einsatzstelle. Mit einem Strahlrohr wurde die Umgebung und die Brandstelle abgelöscht. Im weiteren Einsatzverlauf schaltete der Energieversorger den Strom für den Schaltschrank ab. Kurzzeitig musste die Bergerstraße teilweise für die Abarbeitung der Einsatzstelle gesperrt werden. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzkräfte konnte wieder zu ihren Standorten einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren