FW Dinslaken: Elektroanlagenbrand auf der Bergerstraße

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zur Bergerstraße alarmiert. Einsatzstichwort für die alarmierten Kräfte von den Einheiten Hauptwache, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven lautete in dem Fall Elektroanlagenbrand. Dies bestätigte sich auch beim Eintreffen an der Einsatzstelle. Mit einem Strahlrohr wurde die Umgebung und die Brandstelle abgelöscht. Im weiteren Einsatzverlauf schaltete der Energieversorger den Strom für den Schaltschrank ab. Kurzzeitig musste die Bergerstraße teilweise für die Abarbeitung der Einsatzstelle gesperrt werden. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzkräfte konnte wieder zu ihren Standorten einrücken.

