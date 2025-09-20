Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verbranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Abend rückte die ehrenamtliche Einheit Stadtmitte, die IUK, die diensthabende hauptamtliche Wachabteilung und der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Innenstadt aus. Die vorliegende Notfallmeldung schloss die Gefahr ein, dass eine Person sich noch in Lebensgefahr befinden könnte. An der Einsatzstelle konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Einer Anwohnerin in dem betroffenen Mehrfamilienhaus war lediglich Essen angebrannt, wodurch eine starke Geruchsbelästigung und eine leichte Rauchentwicklung hervorgerufen worden waren. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und unterstützte die natürliche Belüftung kurzzeitig mit einem Elektrolüfter. Nach einer knappen Dreiviertelstunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell