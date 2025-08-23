FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Eissporthalle
Dinslaken (ots)
Heute Vormittag gegen 08:15 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken zur Straße am Stadtbad aus. Dort hatte in der vorhandenen Eissporthalle die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Erkundung des Gebäudes aber kein Schadensereignis feststellen. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet und die alarmierten Kräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und Eppinghoven konnten zu ihren Standorten einrücken.
