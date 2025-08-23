PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Eissporthalle

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Eissporthalle
  • Bild-Infos
  • Download

Dinslaken (ots)

Heute Vormittag gegen 08:15 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken zur Straße am Stadtbad aus. Dort hatte in der vorhandenen Eissporthalle die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Erkundung des Gebäudes aber kein Schadensereignis feststellen. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet und die alarmierten Kräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und Eppinghoven konnten zu ihren Standorten einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dinslaken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dinslaken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren