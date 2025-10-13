Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Ulm - Dreister Motorradfahrer

Renchen, Ulm (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein Motorradfahrer auf der Oberkircher Straße. Gegen 18:45 Uhr soll ein weiterer Fahrer eines Motorrads zweimal neben dem 18-Jährigen hergefahren sein und während der Fahrt versucht haben, das Handy von der Halterung des Motorradlenkers zu reißen. Bei dem Diebstahlversuch konnte der Fahrer seinen Lenker festhalten um nicht ins Wanken zu geraten und zu stürzen. Der unbekannte Zweiradlenker soll im Anschluss in Fahrtrichtung Sasbach geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell