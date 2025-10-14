PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Bühl - Zeugen nach Unfallflucht auf der B3 gesucht

Bühl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23:45 Uhr auf der B3 zwischen Bühl und dem Ortsteil Weitenung auf Höhe der Baustelle zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein dunkler SUV soll zum Tatzeitpunkt auf den Fahrstreifen der geschädigten 48-jährigen Renault-Fahrerin gefahren sein, die ordnungsgemäß vor der roten Ampel gestanden haben soll. Hierbei soll er ihr Fahrzeug touchiert haben und in Richtung Bühl weitergefahren sein. Unter anderem soll dabei der linke Außenspiegel des PKW des Verursachers abgerissen worden sein, welcher am Folgetag an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden konnte. Laut Autohaus gehören die Fahrzeugteile zu einem Mercedes Benz ML aus den Jahren 2007-2010.

Zeugen, die Hinweise zum verdächtigen Fahrzeug oder zum Tathergang machen können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Bühl, unter der Telefonnummer 07223 99097-0, gebeten.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

