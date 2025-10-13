Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Supermarkt-Mitarbeiterin mit Waffe bedroht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr soll ein Mann in einem Supermarkt in der Hans-Inderfurth-Straße eine Mitarbeiterin in räuberischer Absicht bedroht haben. Der Tatverdächtige soll mit einem Motorradhelm die Filiale betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen eingefordert haben. Ob es sich hierbei um eine echte Waffe handelte, ist nicht bekannt. Aufgrund der Abwehrreaktion der Mitarbeiterin, soll er ohne Raubgut in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, circa 170-180cm groß, schwarzer Motorradhelm mit schwarzem Visier, blaue Hose, olivgrüne Jacke, Schwarze Handschuhe, schwarze Pistole. Zeugen, die Hinweise zur verdächtigen Person oder zum Tathergang machen können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Lahr, unter der Telefonnummer 07821 277-0, gebeten. /lo

