Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl von Getränkekisten

Offenburg (ots)

Am Dienstagfrüh gegen 3 Uhr kam es auf dem Marktplatz zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein mutmaßlicher Langfinger Zugang zu einem dortigen Marktstand, indem er die Umzäunung des Standes zur Seite schob und so in den rückwärtigen Lagebereich gelangte. Dort lud er insgesamt 38 Getränkekisten auf einen dort abgestellten Hubwagen. Außerdem nahm er aus einem nicht verschlossenen Behältnis zwei Packungen mit Lebensmittel an sich bevor er sich mit dem auf dem Hubwagen gestapelten Diebesgut in Richtung Wasserstraße davon machte. Auf dem Weg dorthin gingen mehrere Pfandflaschen zu Bruch. Auf Höhe eines Cafés kippte eine komplette Getränkekiste vom seinem Stapel wodurch Anwohner auf den Vorfall aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg trafen den 42-Jährigen mit dem Diebesgut an, welches nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück zu dem Marktstand gebracht wurde. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

