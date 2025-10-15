POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch

Baden-Baden (ots) - Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es auf der B500 nach der Tausenfüßlerbrücke in Richtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen LKW-Fahrer und einer 63-jährigen Renault-Fahrerin. Der Unfall soll sich bei einem Fahrstreifenwechsel des LKW nach rechts ereignet haben, wo die Fahrbahn sich von einer auf zwei Spuren aufteilt. Dabei habe er das dort fahrende Auto übersehen und daraufhin mehrere Meter mitgeschleift. Durch ...

