POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch
Baden-Baden (ots)
Am Dienstagabend gegen 20 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass eine Person versuche in ihre Wohnung in der Rotenbachtalstraße einzubrechen. Sie habe beobachtet, wie ein unbekannter Täter versuchte das Schloss ihrer Wohnungstür aufzubrechen. Als der Einbrecher die Zeugin durch die gläserne Tür wahrnahm, soll er fluchtartig das Weite gesucht haben. /lo
