Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autodieb nach Verkehrsunfall flüchtig

Pinnow (ots)

Nach einem Autodiebstahl mit Verkehrsunfallflucht am frühen Morgen auf der B321 sucht die Polizei den mutmaßlichen Autodieb und Unfallverursacher. Gegen 04:10 Uhr soll nach bisherigen Erkenntnissen ein Subaru auf der B321 kurz vor der A 14, Anschlussstelle Schwerin-Ost, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und der Fahrer anschließend aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug geflüchtet sein. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug vermutlich in der Nacht aus der Schweriner Keplerstraße entwendet wurde. Auf der Suche nach dem flüchtigen Dieb kamen eine Drohnenstaffel der Feuerwehr sowie zwei Fährtenhunde der Polizei zum Einsatz. Für diese Maßnahmen und die anschließende Bergung des Subaru musste die Bundesstraße für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei untersucht nun das Fahrzeug auf Spuren. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe der auf ungefähr 60 Meter beschädigten Bankette und des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei in Schwerin und Sternberg ermittelt jetzt wegen Diebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um weitere Hinweise zu diesem Vorfall, da der Fahrer auf Grund der Airbagauslösung vermutlich verletzt ist.

