Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gedenktafel auf Vellahner Friedhof beschädigt

Vellahn (ots)

Nach einer Sachbeschädigung auf dem Friedhof in Vellahn bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Freitagmittag, 11:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Friedhofsvorplatz in der Wittenburger Straße eine Gedenktafel beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Gedenktafel mit Namen von gefallenen Personen des 1.Weltkrieges aus der Verankerung gerissen worden sein und zerbrach anschließend in mehrere Teile. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei in Boizenburg (038847-6060), die jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren