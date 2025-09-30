PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenstoß zwischen 10-Jährigem Radfahrer und PKW verursacht Folgeunfall mit drei weiteren Fahrzeugen

Bützow (Landkreis Rostock) (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich in der Wismarschen Straße in Bützow ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von insgesamt vier PKW und einem mit Fahrrad fahrenden Kind. Nach vorliegenden Angaben wurde das Kind durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, habe der 10-Jährige gegen 07:25 Uhr den Gehweg der Wismarschen Straße befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache hätte der Junge vor dem Kreuzungsbereich der Kühlungsborner Straße die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei folglich auf die Fahrbahn geraten und gegen einen PKW gefallen. Die auf diesen PKW folgenden drei Fahrzeuge konnten trotz Gefahrenbremsungen ein gegenseitiges Auffahren nicht mehr verhindern. Hierbei wurde auch das Fahrrad des gestürzten Kindes überfahren. Glücklicherweise blieb der Sturz des Kindes im Weiteren folgenlos. Mit leichten Verletzungen (Abschürfungen im Bereich der Beine) konnte der Junge ohne weiterführende medizinische Versorgung nach Hause gebracht werden. Die an dem Unfall beteiligten Fahrer der PKW erlitten einen Schock.

Zwei der beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen des morgendlichen Berufsverkehrs. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten groben Einschätzung mindestens 42.000 Euro.

Die weiterführenden Verkehrsunfallermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Bützow.

