Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B192 bei Brüel

Brüel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B192 zwischen Brüel und Blankenberg ist am Montagnachmittag eine 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Den Angaben von Zeugen zufolge ist die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW BMW gegen 14:50 Uhr auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Die 19-Jährige wurde im Anschluss schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die B192 zeitweise vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

