Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen am 29. September 2025 in Klütz

Klütz (LK NWM) (ots)

Die für den heutigen Montagabend angemeldete Versammlung auf dem Klützer Marktplatz verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

An der Versammlung, die um 17:00 Uhr begann, nahmen in der Spitze bis zu 510 Personen teil. Gegen 19:00 Uhr endete die Versammlung.

Währenddessen kam es im Bereich des Klützer Stadtkerns zu Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit 20 eigenen sowie unterstützenden Polizeikräften.

