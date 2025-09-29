PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer kollidieren in Schwerin: 70-Jähriger schwer verletzt

Schwerin (ots)

Sonntagmittag kam es an der Ampelkreuzung Obotritenring / Rogahner Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem ein 70-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 70-Jährige bei gerade auf Grün umgeschalteter Ampel los. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Schweriner den Obotritenring bergab in Richtung Rogahner Straße. Der 30-Jährige war offenbar zu schnell unterwegs und konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig anhalten.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 70-jährige Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Passantin leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

