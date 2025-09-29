Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer kollidieren in Schwerin: 70-Jähriger schwer verletzt

Schwerin (ots)

Sonntagmittag kam es an der Ampelkreuzung Obotritenring / Rogahner Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem ein 70-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 70-Jährige bei gerade auf Grün umgeschalteter Ampel los. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Schweriner den Obotritenring bergab in Richtung Rogahner Straße. Der 30-Jährige war offenbar zu schnell unterwegs und konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig anhalten.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 70-jährige Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Passantin leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

