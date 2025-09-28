Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am Morgen des 28.09.2025 kam es zu einem Brand einer Lagerhalle im Degtower Weg in 23936 Grevesmühlen. Durch einen Hinweisgeber wurde eine Rauchentwicklung bemerkt und die Polizei informiert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einem Brand von Mülltonnen und Holzpaletten. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude, welches teilweise als Lagerhalle genutzt wird, konnte nicht verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes schliefen in einem anderen Teil des Gebäudes zwei Personen, welche umgehend evakuiert wurden. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000EUR geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. von Koppelow Polizeikommissarin Polizeirevier Grevesmühlen

