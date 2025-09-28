PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am Morgen des 28.09.2025 kam es zu einem Brand einer Lagerhalle im 
Degtower Weg in 23936 Grevesmühlen.

Durch einen Hinweisgeber wurde eine Rauchentwicklung bemerkt und die 
Polizei informiert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam 
es zu einem Brand von Mülltonnen und Holzpaletten.
Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude, welches 
teilweise als Lagerhalle genutzt wird, konnte nicht verhindert 
werden. Zum Zeitpunkt des Brandes schliefen in einem anderen Teil
des Gebäudes zwei Personen, welche umgehend evakuiert wurden. 

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der freiwilligen
Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der 
entstandene Sachschaden wird auf 20.000EUR geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. 

von Koppelow
Polizeikommissarin
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

