Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann droht mit Messern in Rostock

Rostock (ots)

Am 27.09.2025 gingen gegen 10:45 Uhr über den Polizeinotruf mehrere Hinweise ein, dass sich auf der Kröpeliner Straße in Rostock ein Mann mit mehreren Messern bedrohlich verhält. Die eintreffenden Beamten konnten die Person feststellen und überwältigen. Bei dem Störer handelt es sich um einen 19-jährigen Ukrainer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte bislang ermittelt werden, dass der Tatverdächtige vorher in der dortigen Filiale von TK Maxx Küchenmesser entwendete. Weiterhin raubte er in einem E-Zigaretten-Laden unter Messervorhalt diverse E-Zigaretten und bedrohte weitere Personen. Anschließend ging der Tatverdächtige zu einem Bratwurststand und forderte ebenfalls unter Vorhalt eines Messers eine Bratwurst. Als er keine erhielt flüchtete er. Die Beamten konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung das Stehlgut und die geraubten E-Zigaretten sowohl beim Tatverdächtigen als auch in seinem Umfeld auffinden, da dieser einen Teil der Beute bei der Flucht weggeworfen hatte. Aufgrund einer offensichtlichen Beeinflussung unter Alkohol und Betäubungsmitteln wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Schweren Raubes, versuchter Räuberischer Erpressung, Bedrohung und Diebstahl auf. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die vorläufige Festnahme angeordnet. Am 28.09.2025 erfolgte seine Vorführung zur Haftprüfung beim Amtsgericht Rostock. Es wurde Haftbefehl erlassen, worauf der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

