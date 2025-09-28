PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann droht mit Messern in Rostock

Rostock (ots)

Am 27.09.2025 gingen gegen 10:45 Uhr über den Polizeinotruf mehrere 
Hinweise ein, dass sich auf der Kröpeliner Straße in Rostock ein Mann
mit mehreren Messern bedrohlich verhält. 

Die eintreffenden Beamten konnten die Person feststellen und 
überwältigen. Bei dem Störer handelt es sich um einen 19-jährigen 
Ukrainer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich 
in Erscheinung getreten ist. 

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte bislang ermittelt werden, dass 
der Tatverdächtige vorher in der dortigen Filiale von TK Maxx  
Küchenmesser entwendete. Weiterhin raubte er in einem 
E-Zigaretten-Laden unter Messervorhalt diverse E-Zigaretten und 
bedrohte weitere Personen. Anschließend ging der Tatverdächtige zu 
einem Bratwurststand und forderte ebenfalls unter Vorhalt eines 
Messers eine Bratwurst. Als er keine erhielt flüchtete er. 

Die Beamten konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung das 
Stehlgut und die geraubten E-Zigaretten sowohl beim Tatverdächtigen 
als auch in seinem Umfeld auffinden, da dieser einen Teil der Beute 
bei der Flucht weggeworfen hatte. Aufgrund einer offensichtlichen 
Beeinflussung unter Alkohol und Betäubungsmitteln wurde eine 
Blutprobenentnahme veranlasst. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen
Schweren Raubes, versuchter Räuberischer Erpressung, Bedrohung und 
Diebstahl auf.

Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die vorläufige Festnahme 
angeordnet. Am 28.09.2025 erfolgte seine Vorführung zur Haftprüfung 
beim Amtsgericht Rostock. Es wurde Haftbefehl erlassen, worauf der 
Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

