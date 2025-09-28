PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - 83-Jähriger schwer verletzt

Teterow (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der 
B108 zwischen den Ortschaften Neu Heinde und Matgendorf ein schwerer 
Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Radfahrer im Alter von 83 Jahren 
schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrzeugführerin
mit ihrem PKW VW die B108 aus Neu Heinde kommend in Fahrtrichtung 
Matgendorf, als diese mit dem in gleicher Richtung fahrenden 
Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte. 

Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Kopf- und
Beinbereich und wurde umgehend durch einen eingesetzten 
Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Am PKW der 
Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro während
sich der Schaden am Rennrad des Fahrradfahrers auf 4000,-EUR beläuft.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei 
Güstrow die Ermittlungen aufgenommen. 

Tim-Hendrik Krummrey
Polizeikommissar
Polizeirevier Teterow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

