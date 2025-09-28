Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - 83-Jähriger schwer verletzt

Teterow (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der B108 zwischen den Ortschaften Neu Heinde und Matgendorf ein schwerer Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Radfahrer im Alter von 83 Jahren schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW die B108 aus Neu Heinde kommend in Fahrtrichtung Matgendorf, als diese mit dem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Kopf- und Beinbereich und wurde umgehend durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Am PKW der Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro während sich der Schaden am Rennrad des Fahrradfahrers auf 4000,-EUR beläuft. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei Güstrow die Ermittlungen aufgenommen. Tim-Hendrik Krummrey Polizeikommissar Polizeirevier Teterow

