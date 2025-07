Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Pkw und Anhänger durchwühlt - Graffiti

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag erneut eine Tür eines Bekleidungsgeschäftes in der Unnaer Straße aufgestemmt. Eine Mitarbeiterin eines Nachbargeschäftes bemerkte am Morgen die offene Tür. Nach derzeitigem Stand hat der Täter das Geschäft jedoch nicht betreten. Die Polizei durchsuchte die Räume ohne weitere Feststellungen. In der Nacht zum Donnerstag wurde am Leckeweg ein offenstehender Pkw durchwühlt. Nach Angaben des Eigentümers wurde nichts gestohlen. Am Bilstein wurde in derselben Nacht die Zugangstür eines Food-Truck-Anhängers aufgehebelt und der Wagen durchsucht.

In der Martin-Luther-King-Straße wurden in der Nacht zum Donnerstag ein Tor, ein Zaun, eine Straßenlaterne, drei Stromkästen, zwei Altpapiercontainer, eine Garage und zwei Mauern mit Graffiti besprüht. Auch in der Gutenbergstraße wurden in der Nacht Hauswände beschmiert. (cris)

