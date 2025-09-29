Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Diebstahl zweier Quads in Retschow und Bad Doberan

Retschow/Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt, nachdem bislang unbekannte Täter im Zeitraum des 25.09. bis 27.09.2025 insgesamt zwei Quads entwendeten.

Zunächst erhielten die Beamten der Polizei Kenntnis von einem Sachverhalt in Retschow, bei dem laut Angaben der 59-jährigen Hinweisgeberin das unter einem Carport abgestellte Quad entwendet wurde. Zuletzt hätte sie das schwarze Fahrzeug am 25.09.2025 gegen 18:00 Uhr gesehen. Zur Mittagszeit des 26.09.2025 stellte die Frau fest, dass das Quad fehlte. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs beläuft sich nach Aussage der Hinweisgeberin auf circa 1500 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich laut Mitteilung eines 35-jährigen Geschädigten am Abend des 27.09.2025 auf einem Parkplatz eines Hinterhofes in der Straße Am Kamp in Bad Doberan. Zuletzt wurde das Fahrzeug hier gegen 23:00 Uhr gesehen. Als der Geschädigte kurz nach 00:00 Uhr eine Fahrt antreten wollte, sei das hellgrüne Quad jedoch nicht mehr vor Ort gewesen. Der in diesem Sachverhalt entstandene Stehlschaden wird seitens des Geschädigten mit etwa 5000 Euro bewertet.

In beiden Sachverhalt liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu möglichen Tätern vor. Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gesucht, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte gemacht haben oder sogar Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den aktuellen Standorten der Quads geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203-560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

