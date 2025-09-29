Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in Güstrow und sucht Zeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr erhielt die Güstrower Polizei den Hinweis über einen möglichen Messerangriff in der Güstrower Innenstadt. Laut Aussage eines 35-jährigen Deutschen war er zuvor zusammen mit seinem Bekannten auf dem Heimweg, als sie die Lindenstraße in Richtung Friedrich-Schuldt-Weg entlang gingen. Hier sollen sie auf einen Mann getroffen sein, der den 35-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angriff und am linken Arm verletzt haben soll. Weitere Angaben zum Tatgeschehen liegen derzeit nicht vor. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme in der Wohnung des Bekannten wurden bei dem stark alkoholisierten 35-Jährigen zwei Schnittverletzungen am linken Oberarm und ein Schnitt am linken Handgelenk festgestellt. Die Verletzungen wurden vor Ort medizinisch behandelt.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,8 m großen, korpulenten Mann gehandelt haben, der dunkel gekleidet war und einen Vollbart getragen haben soll. Einen auf die Beschreibung passenden Tatverdächtigen konnten die eingesetzten Polizeibeamten auch nach umfangreicher Absuche im Stadtgebiet nicht feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell