Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Brand in einem Fachwerkhaus - aufmerksame Bewohner und Feuerwehr verhindern Brandausbreitung

Bild-Infos

Download

Alfter (ots)

Um 08:36 Uhr am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Alfter zu einem Brand in einem Fachwerkhaus nach Alfter alarmiert. Die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr durch Bewohner und Nachbarn sowie das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten ein deutlich höheres Schadenausmaß. Eine wichtige Rolle spielten hierbei die verbauten Rauchwarnmelder, die die Aufmerksamkeit mehrerer Personen auf sich zogen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Abstellraum im Erdgeschoss des Wohnhauses im Vollbrand. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen Löschangriff ein. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in das Haus vor und hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten damit eine Brandausbreitung auf die umliegenden Räume, aber auch weitere Gebäude, verhindern. Da das Feuer auch an der Fassade austrat, wurde zusätzlich die Drehleiter eingesetzt, um die oberen Stockwerke und das Dach zu kontrollieren und um bei Bedarf eine umfassende Brandbekämpfung von außen zu ermöglichen. Durch die Bauweise des Hauses konnte die Feuerwehr eine mögliche Ausbreitung innerhalb der Fachwerkwände und der Fassade nicht ausschließen. Daher mussten teilweise die Dachziegel aufgedeckt werden und Teile der Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich entfernt werden. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera wurden an mehreren Stellen Glutnester gefunden und abgelöscht. Diese aufwändigen Nachlöscharbeiten zogen sich über rund zwei Stunden hin.

Die Feuerwehr Alfter war mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz waren alle vier Löschgruppen, die Tagesalarmgruppe sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Alfter und ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, konnten jedoch vor Ort bleiben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell