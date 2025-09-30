PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Boizenburger Nonfood-Discounter

Boizenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Nonfood-Discounter im Stadtteil Boizenburg-Bahnhof eingebrochen. Entwendet wurde offenbar nichts. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Montag, 8:40 Uhr, zuerst ein Schutzgitter von einem Bürofenster entfernt. Anschließend verschafften sie sich durch das Fenster gewaltsam Zutritt zum Einkaufsladen. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und beschädigten eine Wand sowie einen Tresor. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen Filiale in der Ringstraße gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Boizenburg (Tel. 038847 6060). Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

