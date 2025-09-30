PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz auf dem Großen Dreesch - Hund wird tödlich verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf dem Großen Dreesch zu einem Polizeieinsatz nach einer zunächst gemeldeten verbalen Auseinandersetzung, die in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren endete.

Ein Hinweisgeber hatte gegen 19:30 Uhr die Polizei über den Notruf verständigt und von Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Innenhof der Friedrich-Engels-Straße berichtet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die verbale Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einem Vorfall zwischen zwei Hunden stand: Ein Mischlingshund hatte zuvor einen Chihuahua durch einen Biss tödlich verletzt. Die aufgeheizte Stimmung zwischen den Haltern und weiteren anwesenden Personen war eine unmittelbare Folge dieses Vorfalls.

Die Polizei hat gegen die 38-jährige Halterin des Mischlingshundes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung eingeleitet. Bei den beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:14

    POL-HRO: Einbruch in Boizenburger Nonfood-Discounter

    Boizenburg (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Nonfood-Discounter im Stadtteil Boizenburg-Bahnhof eingebrochen. Entwendet wurde offenbar nichts. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Montag, 8:40 Uhr, zuerst ein Schutzgitter von einem Bürofenster entfernt. Anschließend verschafften sie sich durch das Fenster gewaltsam Zutritt zum Einkaufsladen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren