Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz auf dem Großen Dreesch - Hund wird tödlich verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf dem Großen Dreesch zu einem Polizeieinsatz nach einer zunächst gemeldeten verbalen Auseinandersetzung, die in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren endete.

Ein Hinweisgeber hatte gegen 19:30 Uhr die Polizei über den Notruf verständigt und von Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Innenhof der Friedrich-Engels-Straße berichtet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die verbale Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einem Vorfall zwischen zwei Hunden stand: Ein Mischlingshund hatte zuvor einen Chihuahua durch einen Biss tödlich verletzt. Die aufgeheizte Stimmung zwischen den Haltern und weiteren anwesenden Personen war eine unmittelbare Folge dieses Vorfalls.

Die Polizei hat gegen die 38-jährige Halterin des Mischlingshundes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung eingeleitet. Bei den beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

