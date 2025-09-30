Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin: Bildüberwachung ermöglicht schnelles Eingreifen der Polizei

Schwerin (ots)

Durch die Bildüberwachung konnte die Polizei in der zurückliegenden Nacht schnell auf eine andauernde körperliche Auseinandersetzung auf dem Schweriner Marienplatz reagieren.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Beamte im Polizeihauptrevier Schwerin über die Monitore der Bildüberwachung eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt und Rettungskräfte alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen und einem 39-jährigen Deutschen. Ein 18-jähriger Schweriner mischte sich in das Geschehen ein. Weiteren anwesenden Personen gelang es zunächst, die Beteiligten zu trennen. In der weiteren Folge kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 39- und dem 18-Jährigen, in deren Verlauf der 39-Jährige durch einen Tritt zeitweise das Bewusstsein verlor.

Die Einsatzkräfte der Polizei leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend Erste Hilfe. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Schweriner Krankenhaus gebracht.

Der 18-jährige deutsche Tatverdächtige wurde in der Nacht vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell