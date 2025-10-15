Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Kanaldeckel entfernt, Zeugen gesucht

Rheinmünster, Greffern (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sind die Ermittler des Polizeipostens Lichtenau auf der Suche nach Zeugen. Bislang Unbekannte haben vergangene Woche im Zeitraum zwischen Mittwoch 6 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, jeweils einen Kanaldeckel innerorts im Pappelweg auf Höhe einer Schule sowie an der vielbefahrenen Straße L85 auf Höhe der Zollstraße entfernt. Einer der Kanaldeckel konnte in einer nahegelegenen privaten Mülltonne aufgefunden werden. Ob bei dem Vorfall jemand zu Schaden kam, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Lichtenau unter der Telefonnummer: 07227 2221 zu melden.

/ph

