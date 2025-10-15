PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 2 Uhr beim Kreisverkehr der B28, auf Höhe des Schwimmbads Oberkirch, in Fahrtrichtung Lautenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Taxifahrer soll über den Kreisverkehr gefahren, dabei von der Fahrbahn abgekommen und schlussendlich am rechten Straßengraben zum Stillstand gekommen sein. Er selbst und einer der Fahrgäste wurden leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund vermeintlicher Rauchentwicklung waren kurzzeitig Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:22

    POL-OG: Muggensturm - Wohnungseinbruchsdiebstahl / Zeugen gesucht

    Muggensturm (ots) - Am Dienstagnachmittag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr wurde in ein Haus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte Täter sollen gewaltsam ins Haus der Geschädigten gelangt sein und daraufhin auf mehreren Stockwerken alle Räume durchwühlt haben. Hierbei hätten sie sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Der genaue Diebstahlschaden kann noch ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:18

    POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch

    Baden-Baden (ots) - Am Dienstagabend gegen 20 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass eine Person versuche in ihre Wohnung in der Rotenbachtalstraße einzubrechen. Sie habe beobachtet, wie ein unbekannter Täter versuchte das Schloss ihrer Wohnungstür aufzubrechen. Als der Einbrecher die Zeugin durch die gläserne Tür wahrnahm, soll er fluchtartig das Weite gesucht haben. /lo Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:08

    POL-OG: Schwanau - Betäubungsmittel sichergestellt

    Schwanau (ots) - Umfassende Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr brachten sie in den vergangenen Wochen auf die Spur eines 32 Jahre alten Mannes, der im Verdacht steht, regen Handel mit Rauschgift betrieben zu haben. Nachdem der Anfang Dreißigjährige bereits im September in den Fokus der Ermittler gerückt war, wurde am vergangenen Donnerstag ein von der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren