Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 2 Uhr beim Kreisverkehr der B28, auf Höhe des Schwimmbads Oberkirch, in Fahrtrichtung Lautenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Taxifahrer soll über den Kreisverkehr gefahren, dabei von der Fahrbahn abgekommen und schlussendlich am rechten Straßengraben zum Stillstand gekommen sein. Er selbst und einer der Fahrgäste wurden leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund vermeintlicher Rauchentwicklung waren kurzzeitig Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell