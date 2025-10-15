PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht durch eine Fußgängerin, sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr soll ein 10-jähriger Junge den Radweg enlang der Moltkestraße im Bereich Brünnlesweg befahren haben, wo ihm zu diesem Zeitpunkt eine Frau fußläufig auf dem Radweg entgegenkam, mit ihrer Handtasche offenbar am Fahrrad hängen blieb und ihn so zu Fall brachte. Die unbekannte Fußgängerin sei nach dem Unfall weitergegangen, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Radfahrer hat sich beim Sturz leichte Verletzungen zugezogen und wurde durch einen Rettungswagen in das nahegelegene Klinikum gebracht. Die Frau wurde durch den verunfallten als dunkelhäutig, mit schulterlangen schwarz gelockten Haare mit blonden Strähnen beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur beschriebenen Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 beim Verkehrsdienst Offenburg zu melden.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

